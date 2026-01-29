Péages sur l'A13, l'A14 et A29 : Sanef freine la hausse et épargne les trajets du quotidien

La SANEF, gestionnaire de 396 km d'autoroutes en Normandie, appliquera une évolution très contenue de ses tarifs autoroutiers au 1er février 2026. L’opérateur annonce, ce jeudi matin, une hausse moyenne de 0,77 %, la plus faible depuis 2021, et assure que la plupart des trajets courts ne bougeront pas.
Sur le réseau Sanef, 67 % des trajets resteront au même prix. Même logique sur les axes SAPN, où près de huit trajets sur dix – notamment sur l’A13 et l’A29 – ne connaîtront aucune augmentation.
Des hausses limitées
La révision intervient dans le cadre des contrats de concession approuvés par l’État. Elle repose pour l’essentiel sur 70 % de l’inflation de référence publiée par l’INSEE (0,89 % d’octobre 2024 à octobre 2025), soit 0,62 % répercutés en 2026. S’y ajoutent de faibles compensations liées aux investissements du Contrat de plan 2022-2026 : parkings de covoiturage, voies réservées, pôles d’échanges multimodaux.
Dans le détail, la hausse atteint 0,70 % sur le réseau Sanef, avec seulement 27 % des trajets concernés par une augmentation de 0,10 € TTC. Sur le réseau SAPN, la hausse globale est de 1 %.
Ce qui change vraiment au 1er février
• Réseau Sanef :
– 67 % des trajets sans hausse
– 27 % des trajets + 0,10 €
– Hausse moyenne : + 0,70 %
• Réseau SAPN :
– 79 % des trajets A13/A29 sans hausse
– Hausse moyenne : + 1 %
• Trajets courts :
– 98 % des trajets < 30 km inchangés sur Sanef
– 95 % sur SAPN (hors A14)
La priorité aux trajets domicile-travail
L’opérateur met en avant un choix assumé : préserver les déplacements du quotidien. Les trajets de moins de 30 kilomètres, considérés comme essentiels, ne seront quasiment pas touchés par les revalorisations tarifaires.