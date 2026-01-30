Fécamp Caux Littoral : santé, mobilités, centres-bourgs… treize projets vont changer le quotidien

À Valmont, un PSLA (pôle de santé libéral et ambulatoire) verra le jour dans l’ancienne maternelle Grâce de Monaco pour accueillir jusqu’à 15 praticiens. Illustration Pexels/Pavel Danilyuk
Ce vendredi, Région, Département et Agglomération ont paraphé le nouveau Contrat de territoire 2023-2027, un outil destiné à soutenir les investissements les plus stratégiques pour les habitants.
Parmi les opérations les plus structurantes, deux projets de santé concentrent les efforts. Le centre de santé intercommunal de Fécamp va être reconstruit dans un bâtiment de 1 000 m² intégrant 20 cabinets médicaux et une Maison sport-santé. À Valmont, un PSLA (pôle de santé libéral et ambulatoire) verra le jour dans l’ancienne maternelle Grâce de Monaco pour accueillir jusqu’à 15 praticiens.
Liaison cyclable sécurisée
Sur le volet sport et loisirs, Fécamp regroupera toutes les activités de tennis sur le site du « Nid de verdier », tandis que Saint-Léonard construira un court couvert et réaménagera son centre-bourg autour d’un nouveau parc urbain. Le centre aquatique intercommunal, déjà rénové, rouvre entièrement modernisé.
Autre axe prioritaire : les mobilités douces. La liaison cyclable Vélomaritime – Véloroute du Lin créera 8,6 km d’itinéraires sécurisés entre Fécamp, Saint-Léonard et le parc d’activités des Hautes Falaises. Aux Loges, un pôle de mobilité verra le jour autour de la gare : parking paysager, aire de camping-car, stationnement vélos sécurisé, voie cyclable et requalification du site.
Attractivité économique et urbanisme : un territoire en mutation
L’extension du parc d’activités des Hautes Falaises (14 ha) doit permettre d’accueillir de nouvelles entreprises et de renforcer l’emploi local. En parallèle, plusieurs communes poursuivent leur mue : Valmont requalifie ses rues et cheminements, Ypreville-Biville réaménage sa traversée de bourg, Fécamp transforme la presqu’île du Grand Quai en vue de l’arrivée d’un futur hôtel thalasso 4*.
La modernisation des commerces bénéficie aussi d’un coup d’accélérateur via le dispositif régional ACTe, avec un ratio d’aide particulièrement avantageux pour ce territoire classé « moins doté ».
Les projets les plus visibles pour les habitants
- Nouveau centre de santé intercommunal (Fécamp)
- Pôle de santé libéral (Valmont)
- Liaison cyclable Vélomaritime – Véloroute du Lin
- « Nid de verdier » : courts de tennis et padel réunifiés (Fécamp)
- Salle de tennis et parc urbain (Saint-Léonard)
- Pôle mobilités douces de la gare des Loges
- Extension des Hautes Falaises (14 ha)
- Requalification centre-bourg (Valmont, Ypreville-Biville)
- Transformation de la presqu’île du Grand Quai
Ce qu’ils disent
« Neuf nouveaux projets seront accompagnés par la Région. Ce contrat traduit une volonté commune de soutenir des investissements utiles et visibles pour les habitants », souligne Hervé Morin, président de la Région Normandie.
« Avec plus de 4 M€ engagés, le Département rend possibles 11 des 13 projets. C’est tout le sens de notre politique en direction des territoires », rappelle Bertrand Bellanger, président du Département de Seine-Maritime.
« Treize projets ambitieux renforcent notre action dans la santé, les mobilités, l’économie, le sport, la culture et les énergies renouvelables », insiste Laurent Vasset, président de l'agglomération Fécamp Caux Littoral.
