Fécamp Caux Littoral : santé, mobilités, centres-bourgs… treize projets vont changer le quotidien

Sur le volet sport et loisirs, Fécamp regroupera toutes les activités de tennis sur le site du « Nid de verdier », tandis que Saint-Léonard construira un court couvert et réaménagera son centre-bourg autour d’un nouveau parc urbain. Le centre aquatique intercommunal, déjà rénové, rouvre entièrement modernisé.



Autre axe prioritaire : les mobilités douces. La liaison cyclable Vélomaritime – Véloroute du Lin créera 8,6 km d’itinéraires sécurisés entre Fécamp, Saint-Léonard et le parc d’activités des Hautes Falaises. Aux Loges, un pôle de mobilité verra le jour autour de la gare : parking paysager, aire de camping-car, stationnement vélos sécurisé, voie cyclable et requalification du site.