Yvelines. Tentative de vol par effraction à Houilles : deux suspects interpellés en flagrant délit

Alertés par la victime, les policiers sont rapidement arrivés sur les lieux de la tentative de cambriolage et ont interpellé deux suspects - Illustration Adobe Stock
Une alarme déclenchée dans un pavillon de l’avenue du Maréchal-Foch, à Houilles (Yvelines) a permis l’interpellation rapide de deux hommes de 25 ans, ce dimanche en milieu d'après-midi.
Les images de vidéosurveillance ont joué un rôle clé. La victime, alertée par son dispositif de sécurité, a aperçu un individu à proximité de sa porte d’entrée. Lorsque la police est arrivée, deux suspects ont été arrêtés dans la foulée, à proximité immédiate du pavillon.
Une porte fracturée
Les premiers constats ont révélé plusieurs marques de tentative d’effraction sur la porte. Les deux hommes ont été placés en garde à vue "pour tentative de vol par effraction". L’enquête devra déterminer leur degré d’implication et les circonstances précises des faits.