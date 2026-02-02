Connectez-vous S'inscrire
Yvelines. Tentative de vol par effraction à Houilles : deux suspects interpellés en flagrant délit


Publié le Lundi 2 Février 2026 à 11:08

Un déclenchement d’alarme dans un pavillon de l’avenue du Maréchal-Foch, à Houilles, a permis l’interpellation de deux hommes de 25 ans surpris en pleine tentative d’effraction.



Alertés par la victime, les policiers sont rapidement arrivés sur les lieux de la tentative de cambriolage et ont interpellé deux suspects - Illustration Adobe Stock
Une alarme déclenchée dans un pavillon de l’avenue du Maréchal-Foch, à Houilles (Yvelines) a permis l’interpellation rapide de deux hommes de 25 ans, ce dimanche en milieu d'après-midi.

Les images de vidéosurveillance ont joué un rôle clé. La victime, alertée par son dispositif de sécurité, a aperçu un individu à proximité de sa porte d’entrée. Lorsque la police est arrivée, deux suspects ont été arrêtés dans la foulée, à proximité immédiate du pavillon.

Une porte fracturée

Les premiers constats ont révélé plusieurs marques de tentative d’effraction sur la porte. Les deux hommes ont été placés en garde à vue "pour tentative de vol par effraction". L’enquête devra déterminer leur degré d’implication et les circonstances précises des faits.

 



