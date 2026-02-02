Yvelines. Tentative de vol par effraction à Houilles : deux suspects interpellés en flagrant délit

Une alarme déclenchée dans un pavillon de l’avenue du Maréchal-Foch, à Houilles (Yvelines) a permis l’interpellation rapide de deux hommes de 25 ans, ce dimanche en milieu d'après-midi.



Les images de vidéosurveillance ont joué un rôle clé. La victime, alertée par son dispositif de sécurité, a aperçu un individu à proximité de sa porte d’entrée. Lorsque la police est arrivée, deux suspects ont été arrêtés dans la foulée, à proximité immédiate du pavillon.