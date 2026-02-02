Rouen : un homme ivre s'en prend à une automobiliste avec une bouteille en verre

Une conductrice de 19 ans a vu la poignée de sa portière arrachée par un passant alcoolisé, dans la nuit de vendredi avenue du Mont-Riboudet à Rouen. Des témoins sont intervenus avant l’arrivée des policiers.



Une automobiliste originaire de Bolbec circulait sur l'avenue du Mont-Riboudet à Rouen (Seine-Maritime) lorsque, arrêtée à un feu rouge àprès de l'arrêt de bus Kindaréna, un individu s’est brusquement approché de sa Fiat 500. L’homme a frappé violemment à la vitre avec une bouteille en verre en criant, avant d’arracher la poignée de la portière côté conducteur. Paniquée, la jeune femme a repris la route sur quelques mètres pour se mettre en sécurité.



Des témoins présents ont aidé la conductrice encore choquée et maîtrisé le suspect jusqu’à l’arrivée d’un équipage de police.

En état d’ivresse manifeste L’individu, âgé de 26 ans et domicilié à Notre-Dame-de-Bondeville, dégageait une forte odeur d’alcool et titubait selon les policiers. Il a nié les faits, mais a été pris en charge pour ivresse publique et manifeste, examiné par un médecin puis a été conduit à l'hôtel de police où il a été placé en cellule de dégrisement.



Les dégradations commises sur la voiture font l’objet d’une procédure séparée.



