Réunion publique à Navarre : Évreux en Mouvement donne rendez-vous aux habitants


Le collectif Évreux en Mouvement invite les habitants du quartier de Navarre à une réunion publique vendredi en fin de journée. Un temps d’échange ouvert pour parler cadre de vie, équipements de proximité et lien avec la mairie



Mercredi 14 Janvier 2026 - 19:59


Pour Samuel Brigantino, la campagne pour les municipales a commencé à Evreux : Photo Evreux en mouvement / X
Le rendez-vous est fixé vendredi 16 janvier à 18h30 à la Maison de quartier de Navarre, avenue Aristide-Briand, à Évreux. La rencontre sera animée par Samuel Brigantino, tête de listeet son équipe, dans le cadre des prochaines élections municipales. 

Objectif affiché : recréer un lien direct avec les habitants et faire émerger des propositions concrètes autour des problématiques du quartier. Le collectif met notamment en avant le développement d’équipements de proximité, la restauration du lien social et l’accompagnement des plus jeunes.

Un temps d’échange ouvert aux habitants

La réunion se veut participative. Les organisateurs invitent les habitants à venir partager constats et idées, dans une logique de co-construction. « Les solutions existent », assure le collectif, qui entend inscrire cette démarche dans la durée et élargir la mobilisation locale.

Infos pratiques
📍 Maison de quartier de Navarre – 87 avenue Aristide-Briand, Évreux
🕡 Vendredi 16 janvier, à partir de 18h30
🎤 Animation : Samuel Brigantino et l’équipe d’Évreux en Mouvement

Source : Évreux en Mouvement




