Réunion publique à Navarre : Évreux en Mouvement donne rendez-vous aux habitants

Infos pratiques

📍 Maison de quartier de Navarre – 87 avenue Aristide-Briand, Évreux

🕡 Vendredi 16 janvier, à partir de 18h30

🎤 Animation : Samuel Brigantino et l’équipe d’Évreux en Mouvement

La réunion se veut participative. Les organisateurs invitent les habitants à venir partager constats et idées, dans une logique de co-construction. « Les solutions existent », assure le collectif, qui entend inscrire cette démarche dans la durée et élargir la mobilisation locale.Source : Évreux en Mouvement