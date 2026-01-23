 >
Connectez-vous S'inscrire

Municipales 2026 en Seine-Maritime : les candidatures doivent être déposées dès le 10 février




Vendredi 23 Janvier 2026 - 10:02


Municipales 2026 en Seine-Maritime : les candidatures doivent être déposées dès le 10 février
Les candidats aux élections municipales et communautaires des 15 et 22 mars 2026 devront obligatoirement déposer leur déclaration en préfecture ou dans la sous-préfecture dont dépend leur commune. Le dépôt se fera uniquement sur rendez-vous, via la plateforme dédiée des services de l’État en Seine-Maritime.

Les créneaux sont ouverts pour l’ensemble des arrondissements. Aucun dossier ne sera accepté hors rendez-vous.

Où déposer son dossier et à quels horaires ?

Pour le premier tour, les déclarations seront reçues du mardi 10 au jeudi 26 février 2026.
Arrondissement de Dieppe : sous-préfecture, 5 rue du 8-Mai-1945 (9 h – 12 h et 14 h – 18 h).
Arrondissement du Havre : sous-préfecture, 95 boulevard de Strasbourg (9 h – 17 h, jusqu’à 18 h le 26 février).
Arrondissement de Rouen : préfecture, entrée 51 bis rue Lecat (8 h 30 – 15 h 30, jusqu’à 18 h le 26 février).

Dernier point important : après le 26 février à 18 heures, plus aucune candidature ne pourra être enregistrée.
 

Un outil de prise de rendez-vous en ligne est mis à disposition sur le site internet des services de
l’État en Seine-Maritime :
(https://www.seine-maritime.gouv.fr/Actions-de-l-Etat/Elections/Elections-municipales-2026/






En ce moment | En Une | UNE.2 | L'Essentiel | Yvelines | Info-Route | ENVIRONNEMENT | Elections législatives 2024 | L'Info en continu | CRISE SANITAIRE | NORMANDIE | Eure | LOISIRS | En bref | SOCIAL | infoServices | ACTUALITÉ | Le journal de l'Armada 2023 | L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen | Notifications | Articles à écouter | Le journal des municipales 2026

http://

Municipales 2026 en Seine-Maritime : les candidatures doivent être déposées dès le 10 février

23/01/2026

L’A84 coupée près de Villedieu-les-Poèles après un accident de camion chargé de dindons

23/01/2026

Saint-Ouen-du-Breuil : un couple intoxiqué après avoir inhalé un mélange de vinaigre et d'eau de Javel

22/01/2026

Alcool, stups, voiture volée : une nuit presque ordinaire pour les policiers en Seine-Maritime

22/01/2026

L' A28 rouverte après l’accident d’un poids lourd, mais la circulation réduite à une voie

21/01/2026

FLASH INFO - Disparition inquiétante à Rouen : la police lance un appel à témoins pour retrouver Alexis Dias

21/01/2026

Rouen : deux jeunes tentent de cambrioler un restaurant, ils sont interpellés en flagrant délit

21/01/2026

Centrale de Penly : la sûreté nucléaire au cœur d’une réunion publique avant l'exercice du 12 février

21/01/2026

L'autoroute A28 coupée dans l’Eure après l’accident d’un poids lourd chargé de panneaux solaires

21/01/2026

Eure : un chien secouru au fond d’une marnière de dix mètres à Claville

21/01/2026

Yvelines : un conducteur de 38 ans interpellé après un refus d’obtempérer et une course-poursuite à Gargenville

21/01/2026

Cerf abattu dans la propriété de Luc Besson : deux chasseurs condamnés à Argentan (Orne)

20/01/2026

La CGT du Groupe Renault dénonce un projet de fabrication de drones militaires

20/01/2026

A13 : un nouveau demi-diffuseur inauguré à La Haie Tondue pour fluidifier l’accès au secteur

20/01/2026

Bolbec : une voiture percute un pont SNCF et se retrouve suspendue sur les caténaires

20/01/2026

Eure. Il perd le contrôle de sa voiture et chute dans un ravin de 10 mètres à Saint-Georges-du-Vièvre

20/01/2026

À Rouen, feu de détritus dans le parking souterrain d’un immeuble de 5 étages : pas de victime

20/01/2026

Seine-Maritime : quatre habitants légèrement intoxiqués après un feu de haie et de poubelles à Cléon

20/01/2026

Feu d’habitation à Saint-Wandrille-Rançon : une mère et deux adolescents transportés à l'hôpital

19/01/2026

Trafic de stupéfiants à Fécamp : un vaste réseau démantelé autour de la Tour Saint-Nicolas

19/01/2026
Afficher plus d'articles

Temoin-d-un-evenement_r30.html
.
Vous présentez une liste aux élections municipales des 15 et 22 mars 2026 dans votre commune ? Faites-le savoir aux lecteurs de infoNormandie.com. Contactez-nous à cette adresse mail : contact@infonormandie.com (Cliquer sur Municipales 2026)
.

Le journal des municipales 2026

La voiture percute un arbre à Mont-Saint-Aignan : une jeune femme décède, une autre blessée

17/01/2026 -

« Le Français » va quitter Rouen : le pont Flaubert levé et la RN 1338 fermée à la circulation

19/01/2026 -

Eure. Il perd le contrôle de sa voiture et chute dans un ravin de 10 mètres à Saint-Georges-du-Vièvre

20/01/2026 -

Accident de poids lourd sur l’A28 à Boisney (Eure) : circulation réduite et coupure totale prévue ce soir

16/01/2026 -

Accident grave sur l’A13 : une conductrice de 33 ans admise en urgence absolue au CHU de Rouen

17/01/2026 -
InfoNormandie | L'actualité en temps réel en Normandie
InfoNormandie couvre l’actualité en temps réel en Seine-Maritime, dans l’Eure et les Yvelines : faits divers, info route, économie, politique, loisirs.

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen