Municipales 2026 en Seine-Maritime : les candidatures doivent être déposées dès le 10 février

Les candidats aux élections municipales et communautaires des 15 et 22 mars 2026 devront obligatoirement déposer leur déclaration en préfecture ou dans la sous-préfecture dont dépend leur commune. Le dépôt se fera uniquement sur rendez-vous, via la plateforme dédiée des services de l’État en Seine-Maritime.
Les créneaux sont ouverts pour l’ensemble des arrondissements. Aucun dossier ne sera accepté hors rendez-vous.
Où déposer son dossier et à quels horaires ?
Pour le premier tour, les déclarations seront reçues du mardi 10 au jeudi 26 février 2026.
Arrondissement de Dieppe : sous-préfecture, 5 rue du 8-Mai-1945 (9 h – 12 h et 14 h – 18 h).
Arrondissement du Havre : sous-préfecture, 95 boulevard de Strasbourg (9 h – 17 h, jusqu’à 18 h le 26 février).
Arrondissement de Rouen : préfecture, entrée 51 bis rue Lecat (8 h 30 – 15 h 30, jusqu’à 18 h le 26 février).
Dernier point important : après le 26 février à 18 heures, plus aucune candidature ne pourra être enregistrée.
Un outil de prise de rendez-vous en ligne est mis à disposition sur le site internet des services de
l’État en Seine-Maritime :
(https://www.seine-maritime.gouv.fr/Actions-de-l-Etat/Elections/Elections-municipales-2026/
