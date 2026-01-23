Municipales 2026 en Seine-Maritime : les candidatures doivent être déposées dès le 10 février

Les candidats aux élections municipales et communautaires des 15 et 22 mars 2026 devront obligatoirement déposer leur déclaration en préfecture ou dans la sous-préfecture dont dépend leur commune. Le dépôt se fera uniquement sur rendez-vous, via la plateforme dédiée des services de l’État en Seine-Maritime.



Les créneaux sont ouverts pour l’ensemble des arrondissements. Aucun dossier ne sera accepté hors rendez-vous.