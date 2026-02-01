Évreux : 184 foyers privés d’électricité après une fuite d’eau dans un immeuble

Les sapeurs-pompiers sont intervenus dans la soirée de ce samedi, dans un immeuble de la rue Kellerman à Evreux - Illustration infoNormandie
Une fuite d'eau a provoqué une coupure électrique, samedi soir, dans un immeuble situé rue Kellerman à Évreux (Eure). Les sapeurs-pompiers sont intervenus autour de 20 heures après un incident sur les installations du réseau de chauffage, qui a eu pour effet d'inonder un coffret abritant deux compteurs électriques.
L'électricité rétablie dans la nuit
Par mesure de sécurité, le courant a été coupé pour 184 abonnés, le temps de sécuriser et remettre en état les installations.
Selon le SDIS 27, les équipes techniques d’Enedis ont travaillé en soirée afin de rétablir l'électricité au plus vite. Le retour à la normale était annoncé pour la nuit, après vérification complète du réseau dans l’immeuble impacté et des branchements de sécurité.
