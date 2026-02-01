Évreux : 184 foyers privés d’électricité après une fuite d’eau dans un immeuble

Par mesure de sécurité, le courant a été coupé pour 184 abonnés, le temps de sécuriser et remettre en état les installations.



Selon le SDIS 27, les équipes techniques d’Enedis ont travaillé en soirée afin de rétablir l'électricité au plus vite. Le retour à la normale était annoncé pour la nuit, après vérification complète du réseau dans l’immeuble impacté et des branchements de sécurité.