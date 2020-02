Tempête Ciara : avis de forts coups de vents sur la Normandie dès ce week-end

La tempête Ciara passera sur la façade de la Manche (Normandie) et mer du Nord à partir de ce samedi 8 février et coïncidera à une période de grandes marées (du dimanche 9 février au jeudi 13 février avec un coefficient de 108 le lundi 10 février 2020) pouvant faire augmenter le risque de « vague submersion ».



La perturbation commencera à se faire ressentir, sur toute la façade maritime, dans la nuit du samedi au dimanche avec des vents de secteur Sud-Ouest à Sud qui se renforceront et atteindront entre 55 et 65 km/h (30-35 nœuds) avec des rafales de 83 à 92 km/h (45 à 50 nœuds) en fin de nuit.