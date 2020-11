Seine-Maritime : les dernières cheminées de Petroplus à Petit-Couronne rayées du paysage

C'est au moyen d'une charge explosive que les dernières cheminées de l'ancienne raffinerie Petroplus, à(Seine-Maritime) ont été démolies ce samedi après-midi.La plus imposante - 170 m de haut - s'est couchée tranquillement comme on peut le voir sur cette vidéo de la Police nationale. Ce soir, une seule des trois avait résisté, mais ce n'est plus qu'une question d'heures pour elle.Pour des raisons de sécurité, le boulevard Maritime est donc resté fermé à la circulation (dans les deux sens) jusqu'à la fin de l'opération.