Manifestation agricole : circulation perturbée ce mardi sur la N12 dans les Yvelines

Les agriculteurs procéderont à quelques actions ce mardi matin, en particulier sur la N12, entre Houdan et Méré, dans les Yvelines - Illustration S.L./infonormandie
La manifestation paysanne devrait débuter dès 7h30 et se prolonger jusqu’à 18h environ, avec un impact direct sur la circulation sur cet axe très fréquenté de l’ouest des Yvelines. Les modalités précises de l’action n’ont pas été détaillées, mais des convois agricoles et des opérations de filtrage sont envisagés.
Des perturbations toute la journée
Les automobilistes sont invités à anticiper leurs déplacements, à privilégier des itinéraires alternatifs lorsque cela est possible et à faire preuve de vigilance aux abords du secteur concerné.
La préfecture des Yvelines appelle à la prudence et recommande de se tenir informé de l’évolution de la situation tout au long de la journée.
#Sécurité | Un arrêté préfectoral (n°2025-25-765) autorise la @Gendarmerie_078 à recourir à la captation, à l'enregistrement et à la transmission d'images au moyen de #caméras installées sur des #drones à l'occasion de la manifestation agricole organisée sur la N12 mardi 16… pic.twitter.com/HJPZhEjezx— Préfet des Yvelines 🇫🇷 (@Prefet78) December 15, 2025
Dermatose nodulaire contagieuse : la colère monte chez les agriculteurs
Face à la stratégie gouvernementale jugée brutale, la contestation s’étend bien au-delà des zones touchées par la maladie.
La tension ne retombe pas dans le monde agricole. En cause : la gestion de la dermatose nodulaire contagieuse (DNC), une maladie bovine pour laquelle l’État défend une ligne claire : l’abattage systématique des animaux atteints, présenté comme « la seule solution » pour enrayer la propagation.
Sur le terrain, cette méthode passe mal. De nombreux éleveurs dénoncent une réponse jugée excessive, insuffisamment concertée et lourde de conséquences économiques et morales pour les exploitations concernées.
Des blocages jusque dans des départements épargnés
La mobilisation ne se limite plus aux zones directement touchées par la DNC. Ces derniers jours, des actions se multiplient dans plusieurs départements encore épargnés par la maladie. Blocages de routes, ralentissements sur les grands axes, opérations escargot : les agriculteurs entendent maintenir la pression pour faire entendre leur désaccord.
Au-delà de la seule question sanitaire, les syndicats agricoles pointent une méthode qu’ils estiment déconnectée des réalités du terrain. Ils réclament des alternatives à l’abattage systématique, davantage de transparence dans la prise de décision et des garanties sur les indemnisations.
La situation reste évolutive. De nouvelles actions pourraient être annoncées dans les prochains jours, alors que le dialogue entre la profession agricole et les pouvoirs publics apparaît, pour l’heure, toujours aussi tendu.
