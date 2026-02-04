Piéton renversé à Maromme : un blessé léger transporté au CHU de Rouen

Un piéton a été renversé en début ce mercredi d’après-midi rue des Martyrs-de-la-Résistance, à Maromme (Seine-Maritime). Les secours ont rapidement sécurisé la zone pour éviter tout suraccident.



Selon les premières informations, communiquées par le Sdis76, l’homme a été percuté par une voiture alors qu’il traversait la chaussée. Blessé légèrement, il a été pris en charge par les sapeurs-pompiers qui l'ont transporté, après un premier bilan sur place, vers le CHU Charles-Nicolle à Rouen.



Les secours ont mobilisé deux engins et neuf sapeurs-pompiers. La police municipale a procédé au balisage et à la régulation de la circulation.