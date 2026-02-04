Connectez-vous S'inscrire

Piéton renversé à Maromme : un blessé léger transporté au CHU de Rouen


Un piéton a été renversé en début d’après-midi rue des Martyrs-de-la-Résistance, à Maromme. L’homme, légèrement blessé, a été transporté au CHU de Rouen.



Mercredi 4 Février 2026 - 14:27


Le blessé a été pris en charge par les sapeurs-pompiers et transporté en urgence relative au CHU de Rouen - Illustration Pixabay
Un piéton a été renversé en début ce mercredi d’après-midi rue des Martyrs-de-la-Résistance, à Maromme (Seine-Maritime). Les secours ont rapidement sécurisé la zone pour éviter tout suraccident.

Selon les premières informations, communiquées par le Sdis76, l’homme a été percuté par une voiture alors qu’il traversait la chaussée. Blessé légèrement, il a été pris en charge par les sapeurs-pompiers  qui l'ont transporté, après un premier bilan sur place, vers le CHU Charles-Nicolle à Rouen. 

Les secours ont mobilisé deux engins et neuf sapeurs-pompiers. La police municipale a procédé au balisage et à la régulation de la circulation. 





Mots clés : accident, enquête, faits divers, Maromme, police, pompiers, Rouen, Seine-Maritime




