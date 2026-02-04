Connectez-vous S'inscrire

Deux ministres pour l'inauguration de la nouvelle ligne de fabrication de moteurs plasmiques chez Safran à Vernon


L’État met en avant la souveraineté spatiale européenne. Deux membres du gouvernement seront à Vernon, dans l'Eure, ce vendredi, pour inaugurer la nouvelle ligne de production de moteurs plasmiques de l’usine Safran.



Mercredi 4 Février 2026 - 19:00


Une nouvelle ligne de production de moteurs plasmiques va être opérationnelle sur le site de Safran à Vernon - Illustration Safran Group
Une nouvelle ligne de production de moteurs plasmiques va être opérationnelle sur le site de Safran à Vernon - Illustration Safran Group
La filière spatiale normande accueille deux ministres, vendredi 6 février, à l’occasion de l’ouverture de la nouvelle chaîne de fabrication de moteurs destinés aux satellites en orbite basse. Le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Espace, Philippe Baptiste, ainsi que le ministre délégué chargé de l’Industrie, Sébastien Martin, feront le déplacement à Vernon pour afficher le soutien de l’État à un secteur jugé stratégique.

Ils sont attendus sur le site de Safran Space, où cette technologie dite « plasmique » doit renforcer les capacités françaises de propulsion spatiale et consolider l’autonomie européenne sur un marché de plus en plus concurrentiel.

Une journée dédiée à la filière spatiale

L’accueil républicain débutera à 15 h, avant une visite de la nouvelle ligne en présence du directeur Espace du groupe, Jean-Marie Betermier. La séquence se poursuivra par une série d’allocutions réunissant les dirigeants de Safran Electronics & Defense et de Safran, Ross McInnes et Franck Saudo, puis les deux membres du gouvernement.

L’inauguration officielle de la ligne de production est prévue à vers 16 heures.
 




