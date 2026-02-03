Trois personnes relogées après l’incendie d’une longère à Ronchois

Un incendie s’est déclaré dans une longère située rue des Tilleuls, à Ronchois, une commune proche de Foucarmont avec un feu déjà propagé à la toiture lorsque les sapeurs-pompiers sont arrivés sur place. L’occupante, une femme de 60 ans, a été prise en charge pour un bilan médical, sans blessure grave signalée.



Après une reconnaissance du bâtiment, les équipes ont engagé deux lances pour contenir puis réduire l’intensité du sinistre. Dix-huit sapeurs-pompiers et six engins ont été mobilisés, épaulés par la gendarmerie, Enedis, GRDF et les services municipaux.