Un homme retrouvé mort dans le bassin Bellot au Havre, ce mercredi matin

Un homme d’une cinquantaine d’années a été découvert sans vie, ce mercredi matin, flottant dans le bassin Bellot au Havre. Les secours n’ont pu que constater le décès.



À l’alerte donnée par la capitainerie, aux alentours de 10 heures, neuf sapeurs-pompiers se sont rendus sur place avec trois engins. Le corps de la victime, repéré en surface, a été récupéré puis confié aux forces de l’ordre.