Connectez-vous S'inscrire

Un homme retrouvé mort dans le bassin Bellot au Havre, ce mercredi matin


Le commissariat du Havre (Seine-Maritime) a ouvert une enquête ce mercredi matin suite à la découverte du corps sans vie d'un quinquagénaire, dans un bassin du port du Havre.



Mercredi 4 Février 2026 - 11:00


Le corps de la victime a été repêché dans le bassin Bellot, ce matin vers 10 heures - Illustration Google Maps
Le corps de la victime a été repêché dans le bassin Bellot, ce matin vers 10 heures - Illustration Google Maps
Un homme d’une cinquantaine d’années a été découvert sans vie, ce mercredi matin, flottant dans le bassin Bellot au Havre. Les secours n’ont pu que constater le décès.

À l’alerte donnée par la capitainerie, aux alentours de 10 heures,  neuf sapeurs-pompiers se sont rendus sur place avec trois engins. Le corps de la victime, repéré en surface, a été récupéré puis confié aux forces de l’ordre.

La police ouvre une enquête

La police, la gendarmerie maritime et la sûreté portuaire ont sécurisé la zone et procédé aux premières constatations. Un obstacle médico-légal a été posé par le médecin du SMUR qui a  constaté le décès afin de permettre l’ouverture d’une enquête sur les circonstances de la mort. Les investigations ont été confiées au commissariat du Havre.
 





Mots clés : enquête, faits divers, Le Havre, pompiers, Seine-Maritime




En ce moment | En Une | LA UNE | L'Essentiel | Yvelines | Info-Route | ENVIRONNEMENT | Elections législatives 2024 | L'Info en continu | CRISE SANITAIRE | NORMANDIE | Eure | LOISIRS | En bref | SOCIAL | infoServices | ACTUALITÉ | Le journal de l'Armada 2023 | L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen | Notifications | Articles à écouter | Le journal des municipales 2026

Plus de prévisions: oneweather.org
L'info en continu

Un homme retrouvé mort dans le bassin Bellot au Havre, ce mercredi matin

04/02/2026

Trois personnes relogées après l’incendie d’une longère à Ronchois

03/02/2026

Une maison, dont la toiture s’est effondrée, ravagée par les flammes à Malaunay

03/02/2026

Une voiture dans le fossé à Doudeville, deux septuagénaires blessés

03/02/2026

Collision entre deux voiturettes à Saint-Nicolas-d’Aliermont, deux femmes blessées

03/02/2026

Gonfreville-l’Orcher : deux jeunes blessés lors d’une rixe à l’arme blanche

03/02/2026

La sécurité en Seine-Maritime : ce que révèlent vraiment les chiffres de 2025

02/02/2026

Au Havre, un conducteur alcoolisé emboutit deux voitures : aucun blessé mais rétention de permis

02/02/2026

Tentative de vol de voiture à Déville-lès-Rouen : le suspect arrêté avait interdiction de sortir la nuit

02/02/2026

Rouen : un homme ivre s'en prend à une automobiliste avec une bouteille en verre

02/02/2026

Refus d’obtempérer : un chauffard arrêté après une course-poursuite près de Rouen

02/02/2026

31 cambriolages élucidés dans l’agglomération de Rouen : un suspect arrêté

02/02/2026

Interpellé pour rébellion après des violences sur des agents de la sûreté ferroviaire à Vaux-sur-Seine

02/02/2026

Yvelines. Tentative de vol par effraction à Houilles : deux suspects interpellés en flagrant délit

02/02/2026

Rouen au 7e ciel : les Dragons écrasent Grenoble et soulèvent leur 7e Coupe de France

01/02/2026

Évreux : 184 foyers privés d’électricité après une fuite d’eau dans un immeuble

01/02/2026

Un jeune conducteur perd la vie dans une violente sortie de route sur la RN154 à Louviers

01/02/2026

Grandes marées : vigilance renforcée sur tout le littoral normand du 2 au 5 février

30/01/2026

Déraillement de Carentan : vers une reprise partielle du trafic ferroviaire dès le 5 février

30/01/2026

Fécamp Caux Littoral : santé, mobilités, centres-bourgs… treize projets vont changer le quotidien

30/01/2026
Afficher plus d'articles

Le journal des municipales 2026

Yvelines. Tentative de vol par effraction à Houilles : deux suspects interpellés en flagrant délit

02/02/2026 -

Escroqueries aux faux coursiers au Havre : un réseau démantelé, cinq mises en examen

28/01/2026 -

Un jeune conducteur perd la vie dans une violente sortie de route sur la RN154 à Louviers

01/02/2026 -

Disparition inquiétante dans les Yvelines : un homme de 63 ans recherché

29/01/2026 -

Un iPhone volé à Rouen géolocalisé à Petit-Couronne : une mère et son fils interpellés

29/01/2026 -
InfoNormandie | L'actualité en temps réel en Normandie
InfoNormandie couvre l’actualité en temps réel en Seine-Maritime, dans l’Eure et les Yvelines : faits divers, info route, économie, politique, loisirs.

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen