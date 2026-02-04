Un homme retrouvé mort dans le bassin Bellot au Havre, ce mercredi matin

Le corps de la victime a été repêché dans le bassin Bellot, ce matin vers 10 heures - Illustration Google Maps
Un homme d’une cinquantaine d’années a été découvert sans vie, ce mercredi matin, flottant dans le bassin Bellot au Havre. Les secours n’ont pu que constater le décès.
À l’alerte donnée par la capitainerie, aux alentours de 10 heures, neuf sapeurs-pompiers se sont rendus sur place avec trois engins. Le corps de la victime, repéré en surface, a été récupéré puis confié aux forces de l’ordre.
La police ouvre une enquête
La police, la gendarmerie maritime et la sûreté portuaire ont sécurisé la zone et procédé aux premières constatations. Un obstacle médico-légal a été posé par le médecin du SMUR qui a constaté le décès afin de permettre l’ouverture d’une enquête sur les circonstances de la mort. Les investigations ont été confiées au commissariat du Havre.