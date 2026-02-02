Connectez-vous S'inscrire

Au Havre, un conducteur alcoolisé emboutit deux voitures : aucun blessé mais rétention de permis


Un conducteur de 38 ans a provoqué une collision impliquant deux véhicules dans la nuit de samedi à dimanche, rue de Verdun au Havre. Son taux d’alcoolémie affichait plus de trois fois la limite autorisée.



Lundi 2 Février 2026 - 15:17


Le conducteur alcoolisé a percuté l'arrière de la voiture qui le précédait - Illustration Amaan Shaikh/Pexels
La scène s’est déroulée peu après 3 heures du matin, dans un secteur résidentiel encore calme à cette heure-là. Une Volvo S40 a violemment heurté l’arrière d’une Peugeot 108 circulant devant elle, conduite par une femme de 24 ans, qui transportait un passager. Les deux voitures ont été endommagées, et un troisième véhicule stationné à proximité présentait lui aussi des dégradations, sans certitude de lien direct à ce stade.

Interpellé sans blessure apparente, le conducteur de la Volvo affichait un taux de 0,79 mg d’alcool par litre d’air expiré après vérification par éthylomètre, soit près de 1,60 g/l dans le sang. La conductrice de la Peugeot, testée également, était négative. Les trois occupants ont été examinés par les secours, qui n’ont relevé aucune blessure.

Rétention immédiate du permis

L’automobiliste alcoolisé a été placé en garde à vue pour conduite sous l’emprise d'un état alcoolique et accident corporel. Son permis a été immédiatement faite l'objet d'une rétention administrative. Les deux véhicules endommagés ont été évacués par la fourrière.
------------------
Le seuil légal
• Limite autorisée : 0,25 mg/l d’air expiré
• Taux relevé : 0,79 mg/l (soit plus de trois fois la limite)
• Risque encouru : retrait de permis, forte amende, peines complémentaires éventuelles
------------------

 




Mots clés : enquête, faits divers, Le Havre, police, Seine-Maritime




