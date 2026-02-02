Au Havre, un conducteur alcoolisé emboutit deux voitures : aucun blessé mais rétention de permis

• Limite autorisée : 0,25 mg/l d’air expiré

• Taux relevé : 0,79 mg/l (soit plus de trois fois la limite)

• Risque encouru : retrait de permis, forte amende, peines complémentaires éventuelles

L’automobiliste alcoolisé a été placé en garde à vue pour conduite sous l’emprise d'un état alcoolique et accident corporel. Son permis a été immédiatement faite l'objet d'une rétention administrative. Les deux véhicules endommagés ont été évacués par la fourrière.------------------------------------