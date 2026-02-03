Une maison, dont la toiture s’est effondrée, ravagée par les flammes à Malaunay

Un violent incendie a ravagé une maison individuelle à Malaunay ce mardi en fin d’après-midi. Le feu, parti du rez-de-chaussée, a rapidement gagné les combles de l’habitation située rue Pablo-Picasso, embrasant toute la structure. La locataire, une femme d’une soixantaine d’années, a réussi à sortir avant l’arrivée des secours..



Les sapeurs-pompiers ont engagé d’importants moyens pour contenir le sinistre, attisé par la configuration urbaine du secteur. Le quartier a été sécurisé le temps des opérations.