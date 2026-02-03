Une maison, dont la toiture s’est effondrée, ravagée par les flammes à Malaunay

Illustration
Un violent incendie a ravagé une maison individuelle à Malaunay ce mardi en fin d’après-midi. Le feu, parti du rez-de-chaussée, a rapidement gagné les combles de l’habitation située rue Pablo-Picasso, embrasant toute la structure. La locataire, une femme d’une soixantaine d’années, a réussi à sortir avant l’arrivée des secours..
Les sapeurs-pompiers ont engagé d’importants moyens pour contenir le sinistre, attisé par la configuration urbaine du secteur. Le quartier a été sécurisé le temps des opérations.
La toiture s’effondre
À 18 h 30, le service départemental d’incendie et de secours (Sdis76) faisait état d’une situation toujours délicate. La toiture s’est effondrée sous l’effet des flammes et deux lances étaient toujours en action pour maîtriser les foyers persistants. La locataire, âgée de 59 ans, légèrement intoxiquée par les fumées, a été transportée en urgence relative vers le CHU de Rouen pour examens.
Un encerclement du feu et un long travail de noyage sont encore en cours, les pompiers restant mobilisés jusqu’à complète extinction.
