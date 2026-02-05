Connectez-vous S'inscrire
Leur voiture finit sur le toit après un refus d'obtempérer à Buchelay


Publié le Jeudi 5 Février 2026 à 10:01

Deux hommes de 21 ans ont été arrêtés après avoir abandonné leur Clio accidentée et tenté de se réfugier dans le centre commercial d’Auchan Buchelay, où ils ont été repérés puis interpellés.



Le conducteur et son passager ont été interpellés dans la galerie marcchande d'Auchan, où ils s'étaient refugiés - Illustration
Un automobiliste et son passager, âgés de 21 ans, ont été interpellés mercredi en début d’après-midi à Buchelay (Yvelines) après une course-poursuite suivie d’un accident. Leur véhicule, une Renault  Clio, venait de refuser d’obtempérer à un contrôle de police avant d’être retrouvé sur le toit près du pont de l’A13.

Les deux occupants ont pris la fuite à pied en direction du centre commercial situé à proximité, relate la police. Des appels passés au 17 ont rapidement confirmé le scénario, permettant aux forces de l'ordre de resserrer les recherches.

Retrouvés dans la galerie marchande d'Auchan

Interpellés dans la galerie marchande d’Auchan Buchelay, les mis en cause ont été formellement reconnus. Au moment de l’arrestation, l’un d’eux a violemment bousculé un policier, provoquant sa chute sur un étal.

Placés en garde à vue, les deux hommes, âgés de 21 ans, sont poursuivis pour refus d’obtempérer, rébellion, violences volontaires et défaut de permis.



