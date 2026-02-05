Leur voiture finit sur le toit après un refus d'obtempérer à Buchelay

Un automobiliste et son passager, âgés de 21 ans, ont été interpellés mercredi en début d’après-midi à Buchelay (Yvelines) après une course-poursuite suivie d’un accident. Leur véhicule, une Renault Clio, venait de refuser d’obtempérer à un contrôle de police avant d’être retrouvé sur le toit près du pont de l’A13.



Les deux occupants ont pris la fuite à pied en direction du centre commercial situé à proximité, relate la police. Des appels passés au 17 ont rapidement confirmé le scénario, permettant aux forces de l'ordre de resserrer les recherches.