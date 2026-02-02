Connectez-vous S'inscrire

La sécurité en Seine-Maritime : ce que révèlent vraiment les chiffres de 2025


Entre baisse des vols, recul des violences dans les transports et montée en puissance de la lutte antidrogue, la sécurité en Seine-Maritime a connu une année contrastée. Les indicateurs progressent sur plusieurs fronts, mais les violences aux personnes continuent de peser.



Lundi 2 Février 2026 - 19:20


Les policiers rouennais lors d'une descente sur un point de deal répertorié dans l'agglomération rouennaise - Illustration DIPN76
Les policiers rouennais lors d'une descente sur un point de deal répertorié dans l'agglomération rouennaise - Illustration DIPN76
L’année 2025 s’inscrit dans un contexte de mobilisation renforcée des forces de l’ordre. Police et gendarmerie ont accentué leur présence sur le terrain, avec plus de 1,6 million d’heures dédiées à la sécurité du quotidien. Une dynamique soutenue par le Plan d’action départemental de restauration de la sécurité du quotidien et par la loi visant à « sortir la France du piège du narcotrafic », insiste le préfet de Seine-Maritime, dans sa présentation des chiffres de la délinquance 2025, ce lundi 2 février..

Violences : une hausse préoccupante

Les violences physiques et sexuelles hors famille augmentent de 9 %.
En Seine-Maritime, les violences physiques et sexuelles hors famille augmentent de 9 %. Une progression moins brutale que les années précédentes, mais suffisamment marquée pour rappeler que la pression reste forte.
Les violences intrafamiliales, elles, n’évoluent quasiment pas (+1 %). Les autorités mettent en avant un meilleur accueil des victimes en commissariats et brigades, grâce notamment aux intervenants sociaux déployés sur le terrain.

Dans les transports en commun, la situation s’améliore franchement : les violences reculent de 4 % et les violences sexuelles de 3 %, à contre-courant de la tendance nationale. Une baisse qui confirme l’impact des actions de prévention ciblées.

Atteintes aux biens : un net recul, sur les vols de véhicules

Les vols avec violence sont en très légère hausse en zone urbaine, en forte baisse en zone rurale
La dynamique est positive sur les atteintes aux biens : –4,4 % sur l’ensemble du département. Les vols de véhicules à moteur chutent fortement (–19 %), tout comme les vols d’accessoires et les vols dans les voitures (–22 %).
Les vols avec violence suivent deux tendances opposées : légère hausse en zone police (+2 %) mais forte baisse en zone gendarmerie (–20,8 %). Les cambriolages de logements progressent légèrement (+4 %), une hausse bien plus modérée qu’en 2024.

Stupéfiants et économie souterraine : la pression s’intensifie

Les mis en cause pour trafic augmentent de 17 %, bien au-dessus du niveau national
C’est l’un des marqueurs de l’année : la lutte antidrogue a été nettement renforcée. Les mis en cause pour trafic augmentent de 17 %, bien au-dessus du niveau national. Les infractions liées au port d’armes suivent la même trajectoire (+15,6 % hors catégorie D).
Cette montée en puissance se traduit aussi par une hausse des saisies : 6,1 millions d’euros d’avoirs criminels récupérés en 2025.

Protoxyde d’azote : un arrêté pour freiner l’usage détourné

Très présent dans l’espace public, notamment auprès des jeunes, le protoxyde d’azote a motivé la prise d’un arrêté préfectoral fin 2025. Il limite strictement vente, détention et consommation sur tout le territoire. Le dispositif sera renouvelé en 2026 si nécessaire.

Traversées de migrants : davantage de tentatives

31 traversées ou tentatives vers le Royaume-Uni ont été recensées en 2025
Sur le littoral seinomarin, 31 traversées ou tentatives vers le Royaume-Uni ont été recensées en 2025, impliquant environ 735 migrants.
La différence majeure avec les années précédentes concerne les interceptions : 18 tentatives ont été stoppées avant le départ, contre 10 en 2024 et aucune en 2023.
Six passeurs ont été condamnés à des peines de prison allant de deux à quatre ans.
 

Les chiffres clés de la sécurité en Seine-Maritime (2025)
• Violences physiques et sexuelles hors famille : +9 %
• Violences intrafamiliales : +1 %
• Violences dans les transports : –4 % (physiques) ; –3 % (sexuelles)
• Atteintes aux biens : –4,4 %
• Vols de véhicules : –19 %
• Vols dans / d’accessoires de véhicules : –22 %
• Mis en cause pour trafic de stupéfiants : +17 %
• Avoirs criminels saisis : 6,1 M€
• Traversées ou tentatives de traversées : 31 (18 empêchées)




Mots clés : délinquance 2025, faits divers, préfet, Seine-Maritime




