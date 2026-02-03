Connectez-vous S'inscrire

Une voiture dans le fossé à Doudeville, deux septuagénaires blessés


Une voiture s’est retrouvée dans le fossé sur la D20 a Doudeville, en Seine-Maritime. Dans l’accident,un homme de 77 ans et une femme de 78 ans ont été blessés.



Mardi 3 Février 2026 - 18:18


Illustration
Illustration
Un véhicule a fini sa course dans le fossé, rue Henri-Delanos (D20) à Doudeville, avec deux occupants à bord. Les faits se sont produits sur une portion de route rectiligne, où la voiture s’est retrouvée sur le flanc, nécessitant l’intervention des sapeurs-pompiers.

À leur arrivée, les secours  ont porté assistance à  un couple de septuagénaires coincé dans l’habitacle.

Deux blessés en urgence relative

Les équipes ont procédé au balisage de la zone, à la reconnaissance et à la désincarcération des deux victimes, un homme de 77 ans et une femme de 78 ans. Tous deux, en urgence relative, ont été transportés vers le CHU de Rouen.

Seize sapeurs-pompiers avec cinq véhicules de secours routier ont été engagés par le Sdis76. L’enquête de gendarmerie devra établir les circonstances de cet accident. 
 





Mots clés : accident, enquête, faits divers, gendarmerie, pompiers, Seine-Maritime




