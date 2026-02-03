Une voiture dans le fossé à Doudeville, deux septuagénaires blessés

Les équipes ont procédé au balisage de la zone, à la reconnaissance et à la désincarcération des deux victimes, un homme de 77 ans et une femme de 78 ans. Tous deux, en urgence relative, ont été transportés vers le CHU de Rouen.



Seize sapeurs-pompiers avec cinq véhicules de secours routier ont été engagés par le Sdis76. L’enquête de gendarmerie devra établir les circonstances de cet accident.

