Vernis Rouge et Five au Silo à Verneuil-d'Avre-et-d'Iton : une soirée pop à ne pas manquer

Deux artistes aux trajectoires singulières se partagent la scène du Silo : Vernis Rouge, voix montante du rock-chanson, et Five, projet pop sensible mené par le Normand Fred Guérin.



Manon Debs, alias Vernis Rouge, poursuit son ascension avec un projet musical qui navigue entre rock contemporain et chanson française. Révélée au grand public dans l’émission The Voice grâce à une reprise piano-voix remarquée de Bande organisée, l’artiste franco-libanaise s’impose par une voix ample et une écriture affûtée.



Ses influences – de Catherine Ringer à Véronique Sanson en passant par Patti Smith – infusent des compositions intimes et engagées. Parmi ses titres phares : La Fille, Comme des Loups (en duo avec Zaoui) ou encore Femme nue. La scène reste son terrain d’expression privilégié, avec des performances reconnues pour leur intensité.

Five en ouverture de soirée



Infos pratiques • Date : samedi 7 mars 2026

• Ouverture des portes : 20 h 30

• Lieu : Le Silo, Verneuil d’Avre et d’Iton

• Tarifs : 16 € / 9 € (-18 ans, étudiants, adhérents, demandeurs d’emploi) La soirée débutera avec Five, projet porté par le Normand Fred Guérin (il est né à L’Aigle, dans l’Orne. Ancien pilote moto de haut niveau devenu paraplégique après un accident, il s’est réinventé dans un univers pop sensible, façonné par une écriture autobiographique.Son premier album Pays-Bas (2022) lance un parcours marqué par plusieurs EP, une présence régulière en festival et des premières parties pour Hoshi ou IAM. Le public l’a également retrouvé récemment dans l’émission La France a un incroyable talent, où sa prestation a été saluée.



