Gonfreville-l’Orcher : deux jeunes blessés lors d’une rixe à l’arme blanche




Mardi 3 Février 2026 - 14:48


Les blessures ont été provoquées avec une arme blanche - illustration
Deux jeunes hommes de 19 et 15 ans, ont été blessés au cours d’une altercation au couteau survenue ce mardi en début d’après-midi rue de la Boulaye, à Gonfreville-l’Orcher.

À l’arrivée des sapeurs pompiers, alertés à 12h52, les deux protagonistes présentaient des blessures provoquées par une arme blanche, selon les secours. Grièvement blessé, le plus âgé, a été médicalisé sur place par une équipe du SMUR. Il a été évacué en urgence absolue vers l’hôpital Jacques-Monodie, a Montivilliers.

Le second, classé en urgence relative, a également été pris en charge avant évacuation vers le même hôpital où il a été admis en pédiatrie.

La police ouvre une enquête

Trois engins et sept sapeurs-pompiers ont été mobilisés pour secourir les deux victimes et assurer les premiers soins et leur transport vers l’hôpital.

Une enquête a été ouverte par la police du Havre. Elle devra déterminer l’origine et les circonstances de cette rixe.





