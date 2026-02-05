Dieudonné une nouvelle fois interdit en Seine-Maritime et dans l’Eure : « des risques de troubles à l'ordre public »

Annoncé dans un rayon de 30 kilomètres autour de Rouen, le spectacle de Dieudonné M'bala M'bala prévu le 7 février ne pourra se tenir ni en Seine-Maritime ni dans Eure. Les deux préfets, invoquaznt « des risques de troubles à l'ordre public » ont pris un arrêté d’interdiction valable du 6 au 8 février 2026.





Les représentants de l’État dans l'Eure et la Seine-Maritime ont tranché. Après l’annonce par l’humoriste controversé d’une représentation dans un périmètre englobant une partie des deux départements normands, les préfets ont choisi d’empêcher toute tenue du spectacle de Dieudonné. L’interdiction couvre l’intégralité du territoire départemental et s’applique même en cas de changement de date, d’intitulé, d’horaire ou de lieu.

Des risques pour l’ordre public et la dignité humaine



Au regard de ces éléments, ils estiment que la représentation de Dieudonné serait de nature à porter atteinte à la dignité humaine et à susciter de graves troubles à l’ordre public. Les arrêtés, publiés ce jeudi 5 février, s’appuient également sur une jurisprudence constante des juridictions administratives, qui ont déjà validé des interdictions dans des situations comparables. Les autorités rappellent que les prises de position et les mises en scène de l’artiste comportent de manière répétée des « propos faisant l’apologie du terrorisme ou tournant en dérision les attentats du 13 novembre 2015 à Paris ».Au regard de ces éléments, ils estiment que la représentation de Dieudonné serait de nature à porter atteinte à la dignité humaine et à susciter de graves troubles à l’ordre public. Les arrêtés, publiés ce jeudi 5 février, s’appuient également sur une jurisprudence constante des juridictions administratives, qui ont déjà validé des interdictions dans des situations comparables.

Décision applicable du 6 au 8 février Concrètement, tout spectacle ou événement lié à l’artiste est interdit dans les deux départements sur cette période. La mesure vise à prévenir une reprogrammation de dernière minute, stratégie régulièrement utilisée lors de précédentes tournées.

Un artiste habitué aux tensions juridiques Depuis plus de dix ans, Dieudonné accumule interdictions, condamnations et annulations de spectacles. Ses représentations donnent lieu à de fréquents contentieux entre municipalités, préfectures et tribunaux administratifs. Plusieurs décisions de justice ont confirmé que certaines de ses prestations constituaient un trouble grave à l’ordre public, justifiant leur interdiction.



