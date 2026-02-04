Connectez-vous S'inscrire

Incendie au Petit-Quevilly : six habitants incommodés, un immeuble évacué


Un feu d’appartement a entraîné l’évacuation d’un immeuble de la rue des Teinturiers, ce mercredi soir au Petit-Quevilly. Six habitants ont été incommodés par les fumées et pris en charge par les secours.



Mercredi 4 Février 2026 - 20:38


Un important dégagement de fumée a été constaté par les sapeurs--pompiers suite à un départ de feu dans un appartement du rez-de-chaussée - Illustration Adobe Stock
Un important dégagement de fumée a provoqué l’évacuation d’un immeuble de la rue des Teinturiers, au Petit-Quevilly, mercredi en début de soirée. Le feu a pris vers 19h30 dans un appartement situé au rez-de-chaussée d’un bâtiment d’habitation de cinq étages.

L’appartement était en flammes à l’arrivée des sapeurs-pompiers. Deux lances à incendie ont été déployées pour maîtriser le sinistre, tandis qu'une reconnaissance complète de l’immeuble a été engagée. Une forte accumulation de fumées envahissait les parties communes, compliquant la progression des secours.

Deux personnes mises en sécurité

Un adulte et un enfant ont été mis en sécurité à l’extérieur. Au total, trente résidents ont été regroupés au point de rassemblement des victimes. Six d’entre eux, incommodés par les fumées, ont été pris en charge pour un  bilan médical par les équipes de sapeurs-pompiers, et le SMUR.

Une vingatine de sapeurs-pompiers avec huit engins ont été déployés au plus fort de l'intervention. 

Les opérations se poursuivaient dans la soirée, notamment pour la ventilation des étages et la sécurisation du bâtiment.





