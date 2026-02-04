Incendie au Petit-Quevilly : six habitants incommodés, un immeuble évacué

Un adulte et un enfant ont été mis en sécurité à l’extérieur. Au total, trente résidents ont été regroupés au point de rassemblement des victimes. Six d’entre eux, incommodés par les fumées, ont été pris en charge pour un bilan médical par les équipes de sapeurs-pompiers, et le SMUR.



Une vingatine de sapeurs-pompiers avec huit engins ont été déployés au plus fort de l'intervention.



Les opérations se poursuivaient dans la soirée, notamment pour la ventilation des étages et la sécurisation du bâtiment.