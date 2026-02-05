Connectez-vous S'inscrire

Accident sur la D6015 à Saint-Aubin-Routot : un conducteur désincarcéré, deux blessés légers


Une collision entre deux voitures et un poids lourd s'est produite en fin de journée sur la D6015 à Saint-Aubin-Routot (Seine-Maritime). L’un des conducteurs, coincé dans son véhicule, a dû être désincarcéré par les secours.



Jeudi 5 Février 2026 - 18:03


L'une des victimes a dû être désincarcérée par les pompiers - Illustration
Un accident impliquant deux voitures et un poids lourd a fortement perturbé la circulation ce jeudi en fin d’après-midi sur la D6015, à hauteur de Saint-Aubin-Routot. L’un des conducteurs est resté coincé dans son véhicule après le choc.

Les sapeurs-pompiers sont intervenus rapidement pour sécuriser les lieux et établir un périmètre de protection, entraînant la coupure totale de l’axe durant l’intervention dans les deux sens de circulation entre Saint-Aubin-Routot et Saint-Romain-de-Colbosc « Dans la mesure du possible évitez le secteur », conseille la préfecture.

Quatre personnes impliquées

À leur arrivée, les secours ont constaté deux voitures endommagées et un poids lourd immobilisé, avec quatre personnes impliquées. L’un des automobilistes, bloqué dans l’habitacle, a dû être désincarcéré à l’aide d’un engin de secours routier.

Au total, vingt-trois sapeurs-pompiers, dont un chef de groupe, ont été mobilisés avec quatre engins. Le bilan fait état de deux blessés légers et de deux personnes indemnes.
 





