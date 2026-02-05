Accident sur la D6015 à Saint-Aubin-Routot : un conducteur désincarcéré, deux blessés légers

⚠️Accident de la circulation dans la commune de Saint-Aubin-Routot.



➡️D6015 fermée dans les deux sens entre Saint-Aubin-Routot et Saint-Romain-de-Colbosc



Dans la mesure du possible évitez le secteur. pic.twitter.com/QQyR3sXEYG

— Préfet de Normandie et de la Seine-Maritime (@Prefet76) February 5, 2026



Un accident impliquant deux voitures et un poids lourd a fortement perturbé la circulation ce jeudi en fin d’après-midi sur la D6015, à hauteur de Saint-Aubin-Routot. L’un des conducteurs est resté coincé dans son véhicule après le choc.Les sapeurs-pompiers sont intervenus rapidement pour sécuriser les lieux et établir un périmètre de protection, entraînant la coupure totale de l’axe durant l’intervention dans les deux sens de circulation entre Saint-Aubin-Routot et Saint-Romain-de-Colbosc, conseille la préfecture.