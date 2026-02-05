Accident sur la D6015 à Saint-Aubin-Routot : un conducteur désincarcéré, deux blessés légers

Les sapeurs-pompiers sont intervenus rapidement pour sécuriser les lieux et établir un périmètre de protection, entraînant la coupure totale de l’axe durant l’intervention dans les deux sens de circulation entre Saint-Aubin-Routot et Saint-Romain-de-Colbosc « Dans la mesure du possible évitez le secteur », conseille la préfecture.
⚠️Accident de la circulation dans la commune de Saint-Aubin-Routot.
➡️D6015 fermée dans les deux sens entre Saint-Aubin-Routot et Saint-Romain-de-Colbosc
Dans la mesure du possible évitez le secteur. pic.twitter.com/QQyR3sXEYG
— Préfet de Normandie et de la Seine-Maritime (@Prefet76) February 5, 2026
Quatre personnes impliquées
Au total, vingt-trois sapeurs-pompiers, dont un chef de groupe, ont été mobilisés avec quatre engins. Le bilan fait état de deux blessés légers et de deux personnes indemnes.