Collision entre deux voiturettes à Saint-Nicolas-d’Aliermont, deux femmes blessées

Selon les premières informations, une femme de 66 ans a été médicalisée puis évacuée par l’hélicoptère Viking du SAMU vers le CHU de Rouen. Son état est jugé grave. L’autre victime, âgée de 50 ans, a été prise en charge par une ambulance des sapeurs-pompiers et transportées en direction du centre hospitalier de Dieppe.



Les circonstances exactes de l’accident restent à déterminer. C’est la gendarmerie qui est chargée de l’enquête.

