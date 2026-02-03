Connectez-vous S'inscrire

Collision entre deux voiturettes à Saint-Nicolas-d’Aliermont, deux femmes blessées


L’accident s’est produit ce mardi en début d’après-midi. Les deux conductrices ont été blessées, dont une grièvement.



Mardi 3 Février 2026 - 15:15


L’ état jugé grave de l’une des conductrices a nécessité une évacuation par hélicoptère - illustration infonormandie
Une collision entre deux voiturettes (véhicules sans permis) s’est produite ce mardi après-midi, à Saint-Nicolas, en Seine-Maritime. Les deux conductrices, seules à bord de leurs véhicules respectifs, ont été blessées, dont grièvement..

Les pompiers, appuyés par  le SMUR et les équipes municipales, sont intervenus vers 14 heures sur le lieu de l’accident, rue Louis-Vitet.  Après reconnaissance et sécurisation, ils ont procédé aux premières soins médicaux et au conditionnement des victimes.
 

Une victime héliportée au CHU de Rouen

Selon les premières informations, une femme de 66 ans a été médicalisée puis évacuée  par l’hélicoptère Viking du SAMU vers le CHU de Rouen. Son état est jugé grave. L’autre victime, âgée de 50 ans, a été prise en charge par une ambulance des sapeurs-pompiers et transportées en direction du centre hospitalier de Dieppe.

Les circonstances exactes de l’accident restent à déterminer. C’est la gendarmerie qui est chargée de l’enquête. 
 





Mots clés : accident, enquête, faits divers, gendarmerie, pompiers, Seine-Maritime, voiturette




