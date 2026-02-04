Connectez-vous S'inscrire

Accident sur la route de Valmont à Grainville-Ymauville : un blessé grave héliporté


Quatre personnes ont été impliquées dans une collision entre deux voitures, mercredi en fin de matinée à Grainville-Ymauville. L’un des occupants, grièvement blessé, a été évacué par l’hélicoptère Dragon 76.



Mercredi 4 Février 2026 - 15:11


Les sapeurs-pompiers sont intervenus avec trois véhicules de secours routier - Illustration infonormandie
Quatre personnes ont été impliquées dans une collision entre deux véhicules, ce mercredi en fin de matinée, sur la route de Valmont à Grainville-Ymauville, près de Goderville (Seine-Maritime). L’un des occupants a été grièvement blessé et a nécessité l’intervention de l’hélicoptère Dragon 76. Il a été évacué, médicalisé, vers les urgences du CHU de Rouen. 

Le choc, particulièrement violent, a endommagé les deux voitures et bloqué totalement la circulation sur l'axe. Les sapeurs-pompiers ont pris en charge quatre victimes : un blessé grave, un blessé léger (transporté vers le centre hospitalier de Fécamp) et deux personnes indemnes mais choquées.

Route fermée

Huit sapeurs-pompiers et trois véhicules de secours routier ont été mobilisés pour les opérations de secours à personne, complétées par un balisage complet de la zone. La gendarmerie a sécurisé le périmètre pendant que l’hélicoptère Dragon 76 procédait à l’évacuation du blessé le plus gravement touché.

La route est restée fermée le temps des interventions et des premières constatations. Une enquête devra préciser les circonstances de la collision.
 





