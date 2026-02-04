Accident sur la route de Valmont à Grainville-Ymauville : un blessé grave héliporté

Quatre personnes ont été impliquées dans une collision entre deux voitures, mercredi en fin de matinée à Grainville-Ymauville. L’un des occupants, grièvement blessé, a été évacué par l’hélicoptère Dragon 76.



Quatre personnes ont été impliquées dans une collision entre deux véhicules, ce mercredi en fin de matinée, sur la route de Valmont à Grainville-Ymauville, près de Goderville (Seine-Maritime). L’un des occupants a été grièvement blessé et a nécessité l’intervention de l’hélicoptère Dragon 76. Il a été évacué, médicalisé, vers les urgences du CHU de Rouen.



Le choc, particulièrement violent, a endommagé les deux voitures et bloqué totalement la circulation sur l'axe. Les sapeurs-pompiers ont pris en charge quatre victimes : un blessé grave, un blessé léger (transporté vers le centre hospitalier de Fécamp) et deux personnes indemnes mais choquées.

Route fermée Huit sapeurs-pompiers et trois véhicules de secours routier ont été mobilisés pour les opérations de secours à personne, complétées par un balisage complet de la zone. La gendarmerie a sécurisé le périmètre pendant que l’hélicoptère Dragon 76 procédait à l’évacuation du blessé le plus gravement touché.



La route est restée fermée le temps des interventions et des premières constatations. Une enquête devra préciser les circonstances de la collision.







En ce moment | En Une | LA UNE | L'Essentiel | Yvelines | Info-Route | ENVIRONNEMENT | Elections législatives 2024 | L'Info en continu | CRISE SANITAIRE | NORMANDIE | Eure | LOISIRS | En bref | SOCIAL | infoServices | ACTUALITÉ | Le journal de l'Armada 2023 | L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen | Notifications | Articles à écouter | Le journal des municipales 2026