Délinquance dans l’Eure : des violences en hausse mais des atteintes aux biens en net recul


Le bilan 2025 de la délinquance dans l’Eure affiche une situation globalement contenue, selon les chiffres présentés par le préfet Chares Giusti, ce 4 février. En voici le détail.



Jeudi 5 Février 2026 - 09:02


Un contrôle de gendarmerie dans le cadre de la lutte contre les trafics de stupéfiants - Illustration Gendarmerie
Un contrôle de gendarmerie dans le cadre de la lutte contre les trafics de stupéfiants - Illustration Gendarmerie
Avec 30 faits pour 1 000 habitants, le département de l'Eure demeure nettement sous la moyenne nationale (40,4). Une stabilité qui masque toutefois des évolutions contrastées : les violences augmentent tandis que les atteintes aux biens reculent plus fortement qu’au niveau national.

Les violences sur les personnes poursuivent leur hausse

Les atteintes volontaires à l’intégrité physique poursuivent leur progression : 7 060 faits en 2025, soit +8,3 % en un an. Les violences physiques non crapuleuses tirent cette hausse (+7 %), tout comme les menaces (+18 %). Les infractions sexuelles, elles, se maintiennent à un niveau stable (909 faits).

Le taux d’élucidation atteint 65,6 %, nettement au-dessus de la moyenne française. Le département a également enregistré neuf homicides sur l’année, contre cinq en 2024.

Les atteintes aux biens reculent nettement

À l’inverse, les atteintes aux biens affichent un recul marqué : 11 061 faits, soit –4,8 %. Une diminution trois fois plus marquée qu’au niveau national.
Les vols liés aux véhicules à moteur chutent de 14 %, et les cambriolages diminuent de 5,5 %. Les services d’enquête améliorent leurs résultats avec un taux d’élucidation porté à 18,1 %, supérieur à celui de l’ensemble du pays.

Plusieurs dossiers sensibles ont été bouclés : casse en série de vélos haut de gamme, vols avec véhicules-béliers dans des commerces, ou encore l’interpellation d’un groupe identifié après une violente tentative de vol d’un “buggy” à Val d’Orger.

Stupéfiants : plus d’infractions, plus de saisies

Les stupéfiants restent un axe prioritaire. Les infractions pour usage augmentent de 15,9 % (2 330 faits), tandis que les forces de l’ordre ont démantelé 66 trafics.
Les saisies atteignent un volume important : plus de 160 kg de produits confisqués, majoritairement du cannabis.
Les amendes forfaitaires délictuelles explosent avec 1 463 verbalisations, soit +30 %.

Violences intrafamiliales : une hausse préoccupante

Les violences intrafamiliales restent l’un des sujets les plus sensibles : 3 382 victimes recensées, soit une hausse de plus de 10 %. Les femmes représentent 74 % des victimes.
La Maison de la protection des familles a réalisé 440 auditions, en hausse de 5,8 %, et de nouvelles capacités d’hébergement d’urgence sont en cours de déploiement pour isoler victimes et auteurs lorsque cela est nécessaire.

Incivilités et tranquillité publique

Les atteintes à la tranquillité publique augmentent légèrement, avec 8 001 faits.
Les forces de l’ordre renforcent leur présence en rue : plus de 754 000 heures de patrouille ont été assurées en 2025.
La vidéoprotection continue de s’étendre, avec 5 627 caméras désormais installées dans l’Eure grâce à un soutien de l’État de 765 000 €.

Cambriolages : prévention et participation citoyenne

La baisse des cambriolages s’accompagne d’un renforcement de la prévention.
L’année 2025 compte 91 conventions de participation citoyenne et 1 660 opérations Tranquillité Vacances.
L’État incite par ailleurs les bailleurs sociaux à partager les images de vidéoprotection avec les forces de l’ordre, afin de faciliter les investigations.

Sécurité routière : accidents et mortalité en baisse dans l’Eure

La sécurité routière constitue un volet à part du bilan 2025, avec des chiffres orientés à la baisse malgré une activité opérationnelle soutenue.

• 397 accidents corporels, soit –8 % en un an
• 538 blessés, en recul de 8,35 %
• 31 décès, contre 42 en 2024
• 3 606 suspensions de permis, dont :
– 1 324 pour stupéfiants
– 1 478 pour vitesse excessive
– 726 pour alcool

Les interventions du SDIS 27 pour secours routier augmentent toutefois fortement (2 939 opérations, +13 %).
Les contrôles renforcés, notamment avec les opérations interservices sur l’A13 et le déploiement progressif du contrôle en flux libre, permettent de détecter davantage d’infractions et d’améliorer la prévention sur les grands axes.




