Odeur de gaz à Darnétal, près de Rouen : riverains évacués, commerces et rues fermés

Une forte odeur de gaz sur la voie publique, rue de la Chaîne à Darnétal, près de Rouen, a contraint les secours à prendre une série de mesures de sécurité ce vendredi matin vers 7 heures.



Sans attendre de connaître l'origine de cette odeur et sa localisation, une quinzaine de commerces ont été fermés et des riverains ont été évacués. La rue Sadi-Carnot a été fermée à toute circulation, piétonne et routière.