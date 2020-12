Normandie : des rafales de vent de 120 km/h sur la façade maritime, ce week-end

Une perturbation active provoquant un fort renforcement du vent secteur Sud Ouest traversera la façade Manche et mer du Nord à partir du samedi 26 décembre midi et devrait se terminer dans la nuit du dimanche 27 au lundi 28 décembre, annonce la préfecture maritime.



La perturbation devrait se faire ressentir sur toute la façade avec des vents moyens allant jusqu’à 80 km/h et des rafales qui atteindront jusqu’à 120 km/h.



Sur toute la durée de la période, la mer sera le plus souvent forte (état de mer 6) dans la Manche.