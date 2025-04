Mont Saint-Michel : un saut en parachute inédit le 8 mai pour célébrer la paix

Un hommage spectaculaire pour le 80ᵉ anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale

L’événement, baptisé « Un saut pour la paix », s’inscrit dans le cadre des commémorations du 80ᵉ anniversaire de la capitulation allemande. C’est Mario Gervasi, champion du monde des sauts extrêmes, qui mènera cette opération unique, accompagné de son équipe.



Le saut est programmé entre 7h et 9h, avant l’ouverture au public. En cas de météo défavorable, un report est prévu le 9 ou le 10 mai.



Ambassadeur du sport pour la paix auprès de l'ONU, du Comité international olympique et de l’UNESCO, Mario Gervasi n’en est pas à son premier exploit. Ce parachutiste hors norme a notamment sauté cinq fois au-dessus du Pôle Nord, deux fois au-dessus du Pôle Sud et sept fois au-dessus de l’Everest.



Son engagement en faveur des valeurs universelles lui a valu, en 2003, la distinction mondiale de l’Humanisme Sportif, aux côtés de Nelson Mandela et Kofi Annan. Plus récemment, en 2024, il a été élevé au rang de chevalier de la Légion d'honneur.