À Évreux, un nouvel institut pour former les soignants de demain


L’État, la Région, le Département et l’agglomération ont inauguré le nouvel Institut de formation paramédicale de l’Eure, un équipement stratégique au cœur de la ville pour répondre aux besoins croissants en professionnels de santé.



Vendredi 19 Décembre 2025 - 18:17


Le noiuvel institut a été inauguré ce vendredi par le préfet Charles Giusti, le président de la Région Normandie Hervé Morin, le président du Département Alexandre Rassaert et le maire d’Évreux Guy Lefrand, aux côtés du directeur du centre hospitalier Eure-Seine. - Photo Région Normandie
Le nouvel Institut de formation paramédicale de l’Eure (IFSI, IFAS, IFAP) a été officiellement inauguré, ce vendredi à Évreux. Un projet attendu de longue date, dont le chantier a débuté en avril 2023 et qui a accueilli ses premiers élèves en novembre dernier.

Implanté sur le site de l’ancien hôpital Saint-Louis, en centre-ville, l’équipement représente un investissement de plus de 21,9 millions d’euros, financé conjointement par la Région Normandie, l’agglomération Évreux Portes de Normandie, le Département de l’Eure et l’État. Chaque année, près de 640 élèves et étudiants y seront formés aux métiers paramédicaux.

Un campus de formation au cœur de la ville

D’une surface d’environ 5 000 m², le nouvel institut regroupe un amphithéâtre de 240 places, des salles de cours, des espaces de simulation, un centre de documentation, un foyer étudiant et des locaux administratifs. Il s’inscrit dans un projet plus large de campus de formation porté par l’agglomération, avec l’objectif de renforcer l’attractivité du centre-ville et de concentrer les sites d’enseignement dans un secteur bien desservi par les transports.

Le programme comprend également un parking de 320 places et un local d’activité de 820 m² en façade, destiné à accueillir des activités tertiaires ou de santé. Pour la Région, qui a investi 13,2 millions d’euros et financé l’équipement à hauteur de 575 000 euros, il s’agit d’un maillon clé de son plan de modernisation des instituts de formation sanitaires et sociaux.

Les élus l’ont unanimement souligné : au-delà du bâtiment, ce nouvel institut est un levier concret pour renforcer l’attractivité des métiers de la santé et lutter durablement contre les déserts médicaux dans l’Eure et en Normandie.




