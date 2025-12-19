Collision avec un bus scolaire à Marbois dans l’Eure, un automobiliste grièvement blessé

Il était un peu avant 7 heures lorsque l’accident est survenu sur la RD 840, à Marbois, une commune située sur l'axe Conches-en-Ouche - Verneuil d'Avre-et-d'Iton. Pour une raison qui reste à déterminer, une voiture de tourisme et un car assurant habituellement le ramassage des élèves du collège de Conches-en-Ouche sont entrés en collision.



Le bus circulait à vide au moment du choc. Son conducteur n’a pas été blessé et a pu quitter le véhicule par ses propres moyens. En revanche, le conducteur de la voiture, un homme âgé de 46 ans, a été grièvement blessé.