Collision avec un bus scolaire à Marbois dans l’Eure, un automobiliste grièvement blessé


Un grave accident de la circulation s’est produit jeudi matin à Marbois, sur une route départementale de l’Eure. Une voiture et un bus scolaire se sont percutés. Le conducteur du véhicule léger a été sérieusement touché.



Vendredi 19 Décembre 2025 - 08:13


La collision s'est produite sur la RD840, à hauteur de Marvois, sur l'axe Conches-en-Puche - Verneuil-d'Avre-et-d'Iton - Illustration infoNormandie
Il était un peu avant 7 heures lorsque l’accident est survenu sur la RD 840, à Marbois, une commune située sur l'axe Conches-en-Ouche - Verneuil d'Avre-et-d'Iton. Pour une raison qui reste à déterminer, une voiture de tourisme et un car assurant habituellement le ramassage des élèves du collège de Conches-en-Ouche sont entrés en collision.

Le bus circulait à vide au moment du choc. Son conducteur n’a pas été blessé et a pu quitter le véhicule par ses propres moyens. En revanche, le conducteur de la voiture, un homme âgé de 46 ans, a été grièvement blessé.

Transport médicalisé vers Évreux

Pris en charge par les secours, l’automobiliste a été médicalisé sur place par une équipe du SMUR avant d’être transporté en urgence vers le centre hospitalier Louis-Debré d’Évreux. Sept sapeurs-pompiers ont été mobilisés pour cette intervention.

Afin de garantir la continuité du service, la société Keolis a rapidement mis en place un car de remplacement pour assurer le transport des collégiens. Les circonstances exactes de la collision font l’objet d’investigations confiées à la gendarmerie.
Mots clés : accident, bus scolaire, enquête, Eure, faits divers, gendarmerie, Marbois, pompiers





