Ligne Caen-Ouistreham/Portsmouth : Brittany Ferries baptise son nouveau ferry hybride, le Guillaume de Normandie

Affecté à la ligne Caen-Ouistreham/Portsmouth, ce ferry de 194,7 m de long et 27,8 m de large peut accueillir 1 300 passagers et offre 220 cabines, dont des espaces adaptés aux personnes à mobilité réduite et aux animaux. Sa propulsion hybride, combinant gaz naturel liquéfié et électricité, illustre l’engagement de Brittany Ferries pour la décarbonation du transport maritime.



Hervé Morin, président de la Région Normandie, et Jean-Marc Roué, président du Conseil de Surveillance de Brittany Ferries, ont salué cet investissement stratégique, renforçant à la fois l’attractivité de la Normandie et la transition énergétique du secteur. Le Guillaume de Normandie s’impose ainsi comme le plus grand ferry hybride d’Europe et un ambassadeur prestigieux du territoire normand.