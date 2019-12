Les auteurs de 26 vols et agressions avec arme dans le centre-ville de Rouen hors d'état de nuire

Une information judiciaire pour extorsion et vols avec arme en réunion a été ouverte par le parquet de Rouen. Elle concerne vingt-six plaintes pour des faits commis en moins d’un moins, dans des rues du centre-ville de Rouen par une bande de trois hommes.



Les victimes sont essentiellement des adolescents et des jeunes majeurs. Les agresseurs, à deux ou à trois, les menaçaient avec un couteau de type Opinel et parfois à l’aide d’une bombe lacrymogène. Ils auraient également utilisé dans quelques cas une arme de poing et un pistolet à impulsion électrique, selon certaines déclarations.