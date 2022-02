Éric Dupond-Moretti au plus près de la justice de proximité à Louviers et Bernay ce vendredi

« Un an après son lancement en matière pénale, les résultats sont au rendez-vous », estime le ministère de la Justice. « Cette politique publique permet de lutter plus efficacement contre la petite délinquance du quotidien, grâce à des moyens financiers et humains sans précédent et de nouvelles mesures prises pour simplifier les procédures dans les juridictions » .



Cet anniversaire est aussi l’occasion d’un premier point d’étape sur le volet civil de la justice de proximité.