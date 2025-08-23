Connectez-vous S'inscrire

Le Havre : un piéton de 27 ans percuté délibérément par une voiture, héliporté en urgence absolue vers le CHU de Rouen


Un grave accident de la circulation s’est produit ce samedi en début de soirée au Havre. Un piéton de 27 ans, percuté de plein fouet par un véhicule, a été évacué par hélicoptère vers le CHU de Rouen dans un état critique.



Samedi 23 Août 2025 - 19:43



La victime a été héliportée en urgence absolue par Dragon76 au CHU de Rouen - illustration
Les sapeurs-pompiers ont été appelés à 18h05 pour un accident impliquant un véhicule et un piéton, face au 91 rue Anatole France, au Havre. À leur arrivée, les secours ont découvert la victime grièvement blessée après avoir été violemment heurtée par une voiture.

Pronostic vital engagé

Neuf sapeurs-pompiers et cinq engins ont été mobilisés, avec le soutien du SMUR et de l’hélicoptère Dragon 76. Après reconnaissance et prise en charge médicale sur place, la victime a été médicalisée sur place.

Le piéton, un homme âgé de 27 ans, a été héliporté en urgence absolue vers le CHU de Rouen. Son pronostic vital est engagé, précisent les secours,

La voiture fonce délibérément sur lui

Les premiers éléments de l’enquête ont permis d’établir que le jeune homme a été percuté délibérément par la conductrice d’un véhicule, suite à un différend entre automobilistes, dont la nature est ignorée.

La victime serait descendue de sa voiture probablement pour s’expliquer avec la conductrice. Celle dernière aurait alors accéléré et foncé sur lui avant de prendre la fuite, selon une source proche de l'enquête
 

Tentative d’homicide volontaire

Tous les moyens ont été déployés pour retrouver l’automobiliste en cause : audition d’éventuels témoins, exploitation de la vidéo surveillance.

Une enquête pour tentative d’homicide volontaire, non assistance à personne en danger et délit de fuite a été ouverte. Les investigations sont confiées au commissariat du Havre.
 




