Le Havre : le pantalon baissé et le sexe à l’air, il agresse une passante avant d’être interpellé

Un homme a été interpellé récemment par la police havraise après s’en être pris à une femme qui marchait avenue circulaire de la forêt de Montgeon au Havre (Seine-Maritime).



Les faits remontent au lundi 5 octobre vers 19 heures. Une femme, âgée de 49 ans, rentrait chez elle quand soudain un individu est arrivé derrière elle par surprise et l’a ceinturée. En se retournant, elle a alors constaté que l’agresseur avait le pantalon baissé sur les chevilles et exhibait son sexe. La quadragénaire s’est débattue et a réussi à s’enfuir.



Elle a pu fournir une description précise de l’agresseur aux policiers de la brigade anticriminalité (BAC) qui l’ont rapidement retrouvé et interpellé. Ce Havrais de 44 ans, qui était alcoolisé, a été placé en garde à vue.