La pomme en fête au château de Martainville, en Seine-Maritime, le 25 septembre

La date se rapproche, La Journée de la Pomme se déroulera le dimanche 25 septembre prochain, de 14h à 18h30, au Château de Martainville en Seine-Maritime et proposera différentes activités pour petits et grands autour de la pomme.



Découvrez le programme de cette journée :



• Pour tous, à 16h:

Visite commentée des jardins par le jardinier du château



• Pour les enfants, de 14h à 18h30 :

Atelier presse de pommes, ferme pédagogique et ateliers et parcours ludiques.



• Pour tous, de 14h à 18h30 :

Découverte de la pomologie, préparations culinaires à base de pomme, ateliers-démonstrations autour de la pomme et de l'environnement, vente de produits cidricoles, balades en calèche, concert de musiques traditionnelles avec Galaor et découverte de l'apiculture avec la visite du rucher.



Les animations dans le jardin du Château sont gratuites.