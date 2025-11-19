Scène ouverte au Silo à Verneuil d'Avre-et-d'Iton : Dead fat, One Karner et Los Bourdonos en live

Espace culturel bien implanté dans le paysage local, le Silo multiplie les accompagnements d’artistes, résidences et soirées ouvertes à tous.
Le Silo prépare une nouvelle soirée 100 % scène locale le samedi 29 novembre. Dès 20h30, le public est invité à découvrir trois formations régionales qui ne manquent ni de nerf, ni de personnalité. Entrée libre, ambiance garantie.
Entre rock psychédélique, rap brut et punk’n’roll déchaîné, ce rendez-vous s’annonce comme l’un des plus éclectiques de la fin d’année, porté par des artistes qui aiment autant bousculer les codes que faire vibrer la salle.
Trois univers pour une même soirée
DEAD FAT, plongeon sonore dans le chaos poétique
Le quatuor Dead Fat frappe fort avec un cocktail garage, grunge, stoner, punk et pop, le tout enveloppé d’une atmosphère psychédélique. Leurs chansons, inspirées d’un imaginaire lovecraftien et des films de série Z, jonglent entre humour noir et visions d’apocalypse du quotidien. Mélodies contrastées, riffs rêches, trance collective : leur set s’annonce comme un voyage sensoriel sans frein.
ONE KARNER, le rap à vif
Rappeur aguerri, Onekarner cisèle depuis plus de dix ans un rap brut, sans détour, influencé par la Scred Connexion, Busta Flex ou la Mafia K’1 Fry. Son flow solide et ses textes acérés prennent une nouvelle dimension depuis sa collaboration avec le beatboxer Ganswer, offrant un duo hip-hop organique et puissant. Artiste accompagné par le Silo en 2026, il entame ici une nouvelle étape de son parcours.
LOS BOURDONOS, punk’n’roll sans filtre
Ils viennent du club-house du SPN rugby de Vernon et ont gardé de leurs origines une énergie brute qui rappelle les Clash ou les Ramones. Los Bourdonos sillonnent les bars, festivals et salles de Normandie avec un punk’n’roll old school, joyeux, impertinent et généreux en décibels. Leur devise : chaleur, sueur… et bière.
⸻
Infos pratiques
• Date : samedi 29 novembre 2025
• Lieu : Le Silo, Verneuil-sur-Avre
• Ouverture des portes : 20h30
• Entrée : libre et gratuite
⸻
Le Silo, vivier des musiques émergentes
- Espace culturel bien implanté dans le paysage local, le Silo multiplie les accompagnements d’artistes, résidences et soirées ouvertes à tous. Ces Scènes Ouvertes participent au dynamisme musical du territoire en offrant un accès direct aux créations locales et en soutenant les projets en développement.
