Scène ouverte au Silo à Verneuil d'Avre-et-d'Iton : Dead fat, One Karner et Los Bourdonos en live

ONE KARNER, le rap à vif



Rappeur aguerri, Onekarner cisèle depuis plus de dix ans un rap brut, sans détour, influencé par la Scred Connexion, Busta Flex ou la Mafia K’1 Fry. Son flow solide et ses textes acérés prennent une nouvelle dimension depuis sa collaboration avec le beatboxer Ganswer, offrant un duo hip-hop organique et puissant. Artiste accompagné par le Silo en 2026, il entame ici une nouvelle étape de son parcours.

