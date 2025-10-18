Connectez-vous S'inscrire





Eure : les orchidées sortent le grand jeu au château de Vascoeuil !


Événement floral incontournable de l’automne en Normandie, la Magie des Orchidées revient pour sa 27ᵉ édition dans le cadre enchanteur du château de Vascoeuil. Pendant quatre jours, ces fleurs fascinantes vont séduire les curieux comme les passionnés.



Samedi 18 Octobre 2025 - 15:56


Plusieurs centaines de spécimens, dont certains rarissimes : orchidée-pensée, fleur-papillon, orchidée araignée, sabot de Vénus ou encore Vanda, cette étonnante orchidée qui pousse sans terre - Photo Château de Vascoeuil
Elles intriguent, émerveillent, parfois déroutent… Mais une chose est sûre : les orchidées ne laissent jamais indifférent. À travers une exposition-vente exceptionnelle du jeudi 30 octobre au dimanche 2 novembre, le château de Vascoeuil (Eure) rend hommage à cette reine végétale aux mille visages.

Trois grands noms de l’orchidophilie seront présents pour cette 27ᵉ édition : Colombe Lecoufle, héritière d’une lignée de producteurs depuis 130 ans, Béatrice et Gérard Schmidt venus de Belgique, et l’Italien Gioele Porrini, expert reconnu du genre. Ensemble, ils présenteront plusieurs centaines de spécimens, dont certains rarissimes : orchidée-pensée, fleur-papillon, orchidée araignée, sabot de Vénus ou encore Vanda, cette étonnante orchidée qui pousse sans terre…

Et comme toujours à Vascoeuil, l’expérience est multisensorielle : beauté visuelle, parfums subtils, textures étonnantes. Un véritable voyage botanique.


Bien plus qu’une expo florale

Outre les orchidées, le public pourra découvrir de nombreuses curiosités :
    • Bijoux floraux, parfums de Grasse, bougies naturelles
    • Une collection unique de timbres Orchidées du monde
    • Les étonnantes tillandsias, surnommées “filles de l’air”
    • Des bulbes de printemps pour les jardiniers en herbe
    • Et des saveurs locales : miel du château, bières artisanales, pommes, noix et douceurs normandes

Les enfants ne seront pas en reste, avec animations gratuites tous les après-midi, un jeu de piste, des livrets-jeux et même un tiercé de canards sur la rivière à 15h30.

 



🟩 INFOS PRATIQUES

📍 Château de Vascoeuil (Eure)
📅 Du jeudi 30 octobre au dimanche 2 novembre
🕙 10h à 18h sans interruption

🎟️ Tarifs :
    •    9€ / 8,50€ jeudi et vendredi
    •    7,50€ pour étudiants, enfants +6 ans, demandeurs d’emploi
    •    Gratuit pour les moins de 6 ans

🍽️ Restauration sur place à la Cascade
    •    Formule déjeuner à 24 € (plat + dessert + boissons)
    •    Goûters normands et douceurs l’après-midi
    •    Réservation conseillée

🛍️ Galerie-boutique : -25% le 1er week-end, l’occasion rêvée de commencer les cadeaux de Noël.




Mots clés : château de Vascoeuil, Eure, exposition, orchidée




