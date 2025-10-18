Eure : les orchidées sortent le grand jeu au château de Vascoeuil !

Événement floral incontournable de l’automne en Normandie, la Magie des Orchidées revient pour sa 27ᵉ édition dans le cadre enchanteur du château de Vascoeuil. Pendant quatre jours, ces fleurs fascinantes vont séduire les curieux comme les passionnés.