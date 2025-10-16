Eure. Metal Hardcore : Stoned fête ses 10 ans avec Primal Age et Beyond the Styx au Silo

Le Silo de Verneuil-sur-Avre va se transformer en temple du metal hardcore le samedi 1er novembre. Pour fêter ses dix ans, le groupe chartrain Stoned convie deux monstres sacrés de la scène française : Primal Age et Beyond the Styx. Trois groupes, une même déflagration sonore.