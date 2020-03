Inondations : la Seine-Maritime maintenue en vigilance orange. Ce qu’il faut savoir

Le service de prévision des crues maintient la Seine-Maritime en vigilance Orange Inondations pour le tronçon Seine Aval, et en Jaune Inondations pour le tronçon de l'Epte.



Le département est également en vigilance jaune pour un risque de vagues-submersion.



Dans un communiqué, Pierre-André Durand, préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime, fait un point de la situation à venir et appelle à la plus grande prudence et au strict respect des consignes de sécurité.



« Les précipitations attendues ce mardi après-midi et les rafales de vent pouvant atteindre 50km/h accentueront également l’effet de surcote lors du prochain pic de pleine mer (pour exemple, entre 14h30 et 15h30 à Rouen) ».