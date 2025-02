Etat des lieux de la criminalité en Seine-Maritime : l'évolution inquiétante des tentatives d'homicides

Les chiffres concernant les vols affichent globalement une tendance à la baisse. Les vols sans violence diminuent de 4,9 %, et les vols violents sans arme chutent de 20 %, poursuivant une tendance favorable amorcée en 2016. Cependant, certains types de vol connaissent des hausses inquiétantes, notamment les vols avec armes (+17,9 %) et les vols de véhicules (+12,7 %). Les vols à la roulotte et les vols d’accessoires de véhicules connaissent également une forte augmentation, respectivement de 1,2 % et de 20 %.



En parallèle, après plusieurs années de baisse, les cambriolages repartent à la hausse avec une augmentation de 11,9 %, en particulier dans les zones rurales et périurbaines. Cependant, la Seine-Maritime reste moins touchée que la moyenne nationale en matière de cambriolages (4,9 pour 1 000 habitants contre 5,9 ‰).



Des dégradations en nette baisse. Un point positif est à signaler dans la catégorie des dégradations volontaires, qui connaissent une nette baisse de 7 % en 2024, confirmant une tendance générale à la diminution (-1,8 % par an depuis 2016). Ce recul des actes de vandalisme est un signe encourageant dans la lutte contre les nuisances urbaines et les atteintes à la propriété.