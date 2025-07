Feux de forêts : un groupe d’intervention du SDIS 76 en route vers le Sud de la France

Chaque été, dans un contexte de sécheresse accrue et de risques d’incendies importants, plusieurs départements du nord de la France, dont la Seine-Maritime, détachent des moyens pour venir en appui dans les zones particulièrement exposées, notamment en région Méditerranée.



Ce déploiement s’inscrit dans le cadre d’une mobilisation anticipée et coordonnée au niveau national par la Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises. L’objectif : pré-positionner des moyens humains et matériels afin de répondre au plus vite aux éventuels départs de feu.