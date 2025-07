Disparition inquiétante à Rouen : la police lance un appel à témoins pour retrouver Doryane, 14 ans

Doryane Lemonnier n’a plus donné signe de vie depuis le mercredi 2 juillet. Elle a été vue pour la dernière fois à Rouen. La jeune fille pourrait désormais se trouver dans le secteur d’Elbeuf, selon les éléments recueillis par les enquêteurs.



Son signalement



Doryane est âgée de 14 ans. Elle mesure 1m55, est de corpulence mince et de type métis. Elle a les cheveux châtains et crépus, les yeux marron et porte un piercing au nez.



Tenue au moment de sa disparition



Lorsqu’elle a été aperçue pour la dernière fois, elle portait un jogging gris, un haut rose, des baskets Vans noires et un sac à dos.



Comment aider à la retrouver



Toute personne disposant d’informations permettant de retrouver Doryane est invitée à contacter l’hôtel de police de Rouen au :

📞 02 32 81 25 00

• poste 764389 (en semaine)

• poste 762594 (nuit et week-end)