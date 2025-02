Incendie chez Jungle Kids à Evreux : plus de 200 personnes évacuées, 43 sapeurs-pompiers sur place

Deux lances à incendie, dont une sur échelle hydraulique, ont été déployées. Elles ont permis de maîtriser les flammes et d'éviter que le feu se propage au bâtiment mitoyen de l'enseigne BigMat. Par précaution, les vingt-cinq employés et clients de BigMat ont également été évacués le temps de l'extinction de l'incendie. Seul, Jungle Kids a été impacté.



Aucune victime n'est à déplorer.



Quarante-trois sapeurs-pompiers des centres de secours d'Evreux, Acquigny et Louviers, ainsi qu'une équipe du service mobile d'urgence et de réanimation (SMUR) ont été engagés.