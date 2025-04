Fuite de gaz au foyer Les Nids ce soir à Yvetot : 42 enfants et adultes évacués, aucun blessé

À 23h40, les relevés d’explosimétrie et de monoxyde de carbone se sont révélés négatifs, indique le service départemental d’incendie et de secours (Sdis76).



Les 42 enfants et adultes impliqués ont été examinés par les services médicaux, sans nécessiter d’hospitalisation. Les occupants ont pu regagner leurs locaux en toute sécurité. L’intervention des sapeurs-pompiers est à cette heure terminée