Fuite de gaz au Petit-Quevilly : le CFA de coiffure, cinq restaurants et 80 foyers impactés par la coupure

Par ailleurs, 80 abonnés, dont le CFA de coiffure et cinq restaurants, sont impactés par la coupure. Aucune mesure de chômage technique n’est cependant envisagée..



Le rétablissement du réseau gaz est prévu aux alentours de 20h00, une fois les réparations achevées, indique le service départemental d’incendie et de secours (Sdis76).



Trois engins et 13 sapeurs-pompiers ont été mobilisés sur les lieux de l’intervention.