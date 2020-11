Fêtes de fin d’année à Évreux : un centre-ville féérique pour faire oublier la crise sanitaire

Avec l’allègement des mesures de confinement et la réouverture des commerces de proximité (essentiels et non essentiels), les centres-villes reprennent des couleurs ! A trois semaines des fêtes de Noël, les magasins ont connu, ce week-end, une affluence certaine, gestes barrières de rigueur évidemment.



À Évreux, avec le coup d’envoi des illuminations, le centre-ville a revêtu ses plus beaux atours pour accompagner la réouverture de ses commerces (y compris le dimanche). Les quartiers sont aussi de la fête.