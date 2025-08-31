Connectez-vous S'inscrire

Santé. Une cabine ophtalmologique connectée inaugurée à Louviers


À partir du 15 octobre, les habitants de Louviers, dans l’Eure, auront accès à une cabine Doctovue pour des consultations ophtalmologiques à distance.



Dimanche 31 Août 2025 - 10:35



Ce matériel de pointe a été conçu dans une entreprise de l’Eure - photo publiée par le site Seine-Eure

Installée à l’hôpital de Louviers et développée par la société rouennaise Eyeneed, cette cabine permet de réaliser un bilan visuel complet grâce à douze tests, pilotés à distance par un orthoptiste depuis Rouen. Les patients peuvent ainsi dépister des pathologies comme la cataracte ou le glaucome. En cas d’anomalie, le dossier est transmis immédiatement à un ophtalmologue local pour une prise en charge rapide.

Rendez-vous dès le 1er septembre

Le dispositif, simple d’utilisation et accompagné par un agent d’accueil, vise à répondre à la pénurie de praticiens en facilitant l’accès aux soins visuels. L’investissement de 150 000 € a été financé par la Région, le Département, l’ARS, l’Agglo Seine-Eure et la ville de Louviers.

Les rendez-vous seront ouverts en ligne dès le 1er septembre sur le site doctovue.fr






